2 класс математика было 8 прилетели 3 стало что?вороны или же птицы

2 класс математика было 8 прилетели 3 стало что?вороны или же птицы

Ответ(ы):

Ответил Гость:
12 птиц) ремонпьшпил сори за спам без него не принемае минимум 20 символов
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