2 класс разделить слова по группам льдина, дождь, больница, деревья, медведь, альбо??, здоровье, обезьяна, декабрь, коньки, играть, шалунья

Русский язык
2 класс разделить слова по группам льдина, дождь, больница, деревья, медведь, альбо??, здоровье, обезьяна, декабрь, коньки, играть, шалунья
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) льдина, дождь, деревья, здоровье, декабрь Все остальное- вторая группа
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