2 класс упр 92 автор Л.Ф.Климова Т.В.Бабушкина.Запишите сначала слова,в которых букв?? е,ё,ю,я указывают на мягкость согласного звука,а потом слова,где эти буквы обозначают два звука. Ветка,пьёт,Петя,Алёша,зяблик,маяк, поют,дру...

Русский язык
2 класс упр 92 автор Л.Ф.Климова Т.В.Бабушкина.Запишите сначала слова,в которых букв?? е,ё,ю,я указывают на мягкость согласного звука,а потом слова,где эти буквы обозначают два звука. Ветка,пьёт,Петя,Алёша,зяблик,маяк, поют,друзья, ёжик,берёза,люстра.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ветка, Петя, Алеша, зяблик, береза,люстра.-мягкость согласного звука. 2.Пьет, маяк, поют, друзья, ежик.- обозначают два звука.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как называется ребро монеты ?
Ответить
Музыка
Придумать речитатив, 4 строчки, нараспев.
Ответить
Геометрия
На кольцевой дороге расположены четыре бензоколонки. абсд. между а и б 75 - км, между а и с - 50 км, между с и д - 40, между д и а - 60 км. Найдите...
Ответить
Литература
Сочинение почему маша Троекурова не приняла освобождения из рук Дубровского по п??ану: СРОЧНО! Сочинение почему маша Троекурова не приняла освобо...
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение (√5-3)(x-1)≤4 Пожалуйсто
Ответить