2 класс упр 92 автор Л.Ф.Климова Т.В.Бабушкина.Запишите сначала слова,в которых букв?? е,ё,ю,я указывают на мягкость согласного звука,а потом слова,где эти буквы обозначают два звука. Ветка,пьёт,Петя,Алёша,зяблик,маяк, поют,дру...
Русский язык
2 класс упр 92 автор Л.Ф.Климова Т.В.Бабушкина.Запишите сначала слова,в которых букв?? е,ё,ю,я указывают на мягкость согласного звука,а потом слова,где эти буквы обозначают два звука. Ветка,пьёт,Петя,Алёша,зяблик,маяк, поют,друзья, ёжик,берёза,люстра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ветка, Петя, Алеша, зяблик, береза,люстра.-мягкость согласного звука. 2.Пьет, маяк, поют, друзья, ежик.- обозначают два звука.
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