2 класс упр 92 автор Л.Ф.Климова Т.В.Бабушкина.Запишите сначала слова,в которых букв?? е,ё,ю,я указывают на мягкость согласного звука,а потом слова,где эти буквы обозначают два звука. Ветка,пьёт,Петя,Алёша,зяблик,маяк, поют,дру...

Русский язык

2 класс упр 92 автор Л.Ф.Климова Т.В.Бабушкина.Запишите сначала слова,в которых букв?? е,ё,ю,я указывают на мягкость согласного звука,а потом слова,где эти буквы обозначают два звука. Ветка,пьёт,Петя,Алёша,зяблик,маяк, поют,друзья, ёжик,берёза,люстра.

Автор: Гость