2 класс .В семье трое детей два мальчика и девочка их имена начинаются с буквы а в г . среди буков А и в есть начальная буква имени только одного мальчика. Среди буков в и г есть начальная буква имени только другого мальчика с ...

Математика

2 класс .В семье трое детей два мальчика и девочка их имена начинаются с буквы а в г . среди буков А и в есть начальная буква имени только одного мальчика. Среди буков в и г есть начальная буква имени только другого мальчика с какой буквы начинается имя девочки

Автор: Гость