2 класс .В семье трое детей два мальчика и девочка их имена начинаются с буквы а в г . среди буков А и в есть начальная буква имени только одного мальчика. Среди буков в и г есть начальная буква имени только другого мальчика с ...

Математика
2 класс .В семье трое детей два мальчика и девочка их имена начинаются с буквы а в г . среди буков А и в есть начальная буква имени только одного мальчика. Среди буков в и г есть начальная буква имени только другого мальчика с какой буквы начинается имя девочки
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Гость:
Я точно не знаю, но думаю с буквы В
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