2 класс..плииз..задания 3

Гость: Гость:

1:решите примеры 1)5+5= 2)3+4 3)7+2= 4)2+3 5)5+4 6)6+3 2: В коробке было 10 конфет 2 я дала Пете еще 3 я отдала Кате и 4 сьела сама сколько конфет осталось? 3:с помощью линейки нарисуйте прямоугольник стороны которого равны 3 см и 5 см.найдите периметр этого прямоугольника