2 куска алюминевой проволоки одинаковой длины имеют соответственно площадь поперечно сечения 1 мм² и 3мм² какой из них обладает меньшим сопротивлением А-Первый в 3 раза Б-Второй в 3 раза В-Оба имеют одинаковые сопротивления

Физика

2 куска алюминевой проволоки одинаковой длины имеют соответственно площадь поперечно сечения 1 мм² и 3мм² какой из них обладает меньшим сопротивлением А-Первый в 3 раза Б-Второй в 3 раза В-Оба имеют одинаковые сопротивления

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