2 квадрата со сторонами 10 см лежат на столе так, что образуется прямоугольник со сторонами 10 см и 16 см. Какая площадь покрыта в 2. Слоя?
Математика
2 квадрата со сторонами 10 см лежат на столе так, что образуется прямоугольник со сторонами 10 см и 16 см. Какая площадь покрыта в 2. Слоя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-10=6 это общая сторона 10*6=60
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