2. Может ли руководитель государственного или муниципального учреждения в сфере профессионального образования работать по совмести-тельству заведующим районной библиотекой?
Разное
2. Может ли руководитель государственного или муниципального учреждения в сфере профессионального образования работать по совмести-тельству заведующим районной библиотекой?
Ответ(ы):
Гость:
Нет, наверное. времени нет и т.д не до библиотеки
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