2 мотоциклиста выехали одновременно из двух поселков навстречу друг другу. один и?? них ехал со скоростью 40км/ч а другой 60км/ч. мотоциклисты встретились через 3 часа. какое расстояние между этими двумя поселками? закончи схе...

Математика

2 мотоциклиста выехали одновременно из двух поселков навстречу друг другу. один и?? них ехал со скоростью 40км/ч а другой 60км/ч. мотоциклисты встретились через 3 часа. какое расстояние между этими двумя поселками? закончи схематический чертеж к задаче и реши ее, записывая вопросы

Автор: Гость