2 мотоциклиста выехали одновременно из двух поселков навстречу друг другу. один и?? них ехал со скоростью 40км/ч а другой 60км/ч. мотоциклисты встретились через 3 часа. какое расстояние между этими двумя поселками? закончи схе...
Математика
2 мотоциклиста выехали одновременно из двух поселков навстречу друг другу. один и?? них ехал со скоростью 40км/ч а другой 60км/ч. мотоциклисты встретились через 3 часа. какое расстояние между этими двумя поселками? закончи схематический чертеж к задаче и реши ее, записывая вопросы
Ответ(ы):
Гость:
1) 40 + 60 = 100 км/ч скорость сближения 2) 100 *3 = 300 км расстояние между этими двумя поселками
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