2.Мудрая Черепаха предлагает вам решить,верны ли эти утверждения.Обведите Да или Нет. 1)Первую Кругосветную экспедицию возглавил Фернан Магеллан. 2)1699 год относится к XVII веку. 3)Параход был Изобретен раньше,чем Христофор...

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2.Мудрая Черепаха предлагает вам решить,верны ли эти утверждения.Обведите Да или Нет. 1)Первую Кругосветную экспедицию возглавил Фернан Магеллан. 2)1699 год относится к XVII веку. 3)Параход был Изобретен раньше,чем Христофор Колумб открыл Америку. 4)В конце XIX века сообщения часто передавали по телеграфу. 5)метро появилось в XIX веке. 6)Антарктиду открыли русские путешественники 7)В 1750 году из Парижа в Вену можно было добраться по железной дороге.

Автор: Гость