2. Один из углов прямоугольной трапеции равен 120°, большая боковая сторона равна 20 ??м, а средняя линия равна 7 см. Найдите основания трапеции

Геометрия
2. Один из углов прямоугольной трапеции равен 120°, большая боковая сторона равна 20 ??м, а средняя линия равна 7 см. Найдите основания трапеции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй угол = 360 - 90 -90- 120= 60 проведем высоту, рассмотрим прямоугольный треугольник его углы 30,60 и 90, катет, лежащий напротив ула в 30 град = половине гипотинузы = 10см 7*2= х+х+10 х=2 - это меньшее 2+10=12 -большее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Вариант 4 КР - 1. Прямолинейное равноускоренное движение
Ответить
Математика
4ц 50кг, 15ц 18кг, 6т 12ц 2кг
Ответить
Қазақ тiлi
ЧТО такое элекронная почта на казахском
Ответить
Математика
Решите уравнения пожалуйста : 1) 4^3х-1 = 2^х+6; 2) 7^x - 7^x-1 + 7^x+1 = 55; 3) 4^x - 2^x - 2 = 0
Ответить
Математика
Длина стола 0,8 метров запишите эти число в оптимальном виде Выразив в миллиметрах сантиметров в дециметрах
Ответить