2. Один из углов прямоугольной трапеции равен 120°, большая боковая сторона равна 20 ??м, а средняя линия равна 7 см. Найдите основания трапеции

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Второй угол = 360 - 90 -90- 120= 60 проведем высоту, рассмотрим прямоугольный треугольник его углы 30,60 и 90, катет, лежащий напротив ула в 30 град = половине гипотинузы = 10см 7*2= х+х+10 х=2 - это меньшее 2+10=12 -большее