2 от него равно 545 - 3
Алгебра
2 от него равно 545 - 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понял условие так: "2/3 от чего равно 545?" 2х/3 = 545 х = 545*3/2 = 817,5
Гость:
Находим число по значению его дроби: 545 : 2/3 = 817,5
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