2. Перечислите имена князей, которые правили во Владимиро-Суздальском княжестве: в середине XII в., в третьей четверти XII в., в конце XII - начале XII в. 3. Назовите дату первого летописного упоминания о Москве. К какому веку...

История

2. Перечислите имена князей, которые правили во Владимиро-Суздальском княжестве: в середине XII в., в третьей четверти XII в., в конце XII - начале XII в. 3. Назовите дату первого летописного упоминания о Москве. К какому веку она относится? 4. Объясните происхождение прозвищ князей, о которых идёт речь в параграфе: (Юрий) Долгорукий, (Андрей) Боголюбский, (Всеволод) Большое Гнездо Помогите пожалуйста, очень надо (((

Автор: Гость