2. Почему мы не чувствуем силы атмосферного давления, действующей на тетрадь, когд?? держим ее в руках?
Физика
2. Почему мы не чувствуем силы атмосферного давления, действующей на тетрадь, когд?? держим ее в руках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она со всех сторон одинаково давит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Окружающий мир
Правильно раскрась корабли и флаги российского флота . Определи ,какой из них является кораблём военного флота,а какой - торгового.впиши в рамки на...
Українська мова
Запитання до поданих іменників допиши прикметники струмок........., пісок........., тарілка................, насіння..................
Английский язык
Correct the mistakes 1. A nice day? aren`t it? 2. I go to the park yesterday. 3. what is she wear?- she is wearing a green dress 4. i will ...
Другие предметы