2. Почему мы не чувствуем силы атмосферного давления, действующей на тетрадь, когд?? держим ее в руках?

Физика

2. Почему мы не чувствуем силы атмосферного давления, действующей на тетрадь, когд?? держим ее в руках?

Автор: Гость