2 полей собрали пшеницу с одного поля собрали 384 тонн пшеницы с другого 1 2 этого количества сколько машин потребуется для перевозки всего зерна если в каждую можно погрузить 3 тонн
Математика
2 полей собрали пшеницу с одного поля собрали 384 тонн пшеницы с другого 1 2 этого количества сколько машин потребуется для перевозки всего зерна если в каждую можно погрузить 3 тонн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
394/2=197 собрали со второго 197+384=581 собрали всего 581/3=193.6 Для перевозки потребуется 194 машины
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