2 полей собрали пшеницу с одного поля собрали 384 тонн пшеницы с другого 1 2 этого количества сколько машин потребуется для перевозки всего зерна если в каждую можно погрузить 3 тонн

Математика

2 полей собрали пшеницу с одного поля собрали 384 тонн пшеницы с другого 1 2 этого количества сколько машин потребуется для перевозки всего зерна если в каждую можно погрузить 3 тонн

Автор: Гость