2. Позначте рядок стилістично забарвлених слів. А Книга, йти, добрий; Б сигнал, ви??окий, переслідували; В шкандибати, малесенький, плестися; Г дорогий, одинокий, коріння.

Українська мова

2. Позначте рядок стилістично забарвлених слів. А Книга, йти, добрий; Б сигнал, ви??окий, переслідували; В шкандибати, малесенький, плестися; Г дорогий, одинокий, коріння.

Автор: Гость