2. Позначте рядок стилістично забарвлених слів. А Книга, йти, добрий; Б сигнал, ви??окий, переслідували; В шкандибати, малесенький, плестися; Г дорогий, одинокий, коріння.

Українська мова
2. Позначте рядок стилістично забарвлених слів. А Книга, йти, добрий; Б сигнал, ви??окий, переслідували; В шкандибати, малесенький, плестися; Г дорогий, одинокий, коріння.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В шкандибати, малесенький, плестися 
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