2. Правовые, психологические, логические, этические и нравственные основы криминалистической тактики. Соблюдение законности при разработке и применении положений криминалистич еской тактики.

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Криминалистика - наука, которая изучает преступление и преступника, обстоятельства совершения преступного деяния. При расследовании незаконных действий важно правильно определить событие, состав преступления. Далее - исследовать орудия, последовательность действий, причинно-следственную связь между явлениями -до и -после. Кому выгодно произошедшее? Кто был заинтересован в таком исходе? Криминалистическая тактика - спланированная последовательность расследования, определение следов преступления, проведение экспертизы вещественных доказательств, анализ улик, опрос подозреваемых, вычленение главных и второстепенных обстоятельств преступления.