2. представь себе что ты беседуешь со своими сверстниками из начала хх века.Очём ты хочешь их расспросить ? Составь список вопросов . 3.В каком векемы живём? Прридумай ему своё образное название 4.с помощью интернета подготов...
Обществознание
2. представь себе что ты беседуешь со своими сверстниками из начала хх века.Очём ты хочешь их расспросить ? Составь список вопросов . 3.В каком векемы живём? Прридумай ему своё образное название 4.с помощью интернета подготовь соощение об одном из научных открытий хх века.
Ответ(ы):
Гость:
2. я хочу их расспросить о : Что Нильс Бор построил ? Что удалось клонировать ? 3.Мы живем в 21 веке - в современном веке. 4. Научный XX век начался с революции. Причем устроил ее один-единственный человек - по имени... нет, не Карл Маркс. А Макс Планк. В конце XIX века Планка пригласили на должность профессора Берлинского университета, однако вместо того, чтобы в свободное от лекций время играть в бридж или хотя бы в дурака, профессор взялся объяснить неразумному человечеству, как распределяется энергия в спектре абсолютно черного тела.
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