2. При электролизе на инертных электродах водного раствора гидроксида бария в кач??стве продуктов получают: а) водород, кислород; б) барий, кислород, водород; в) гидроксид бария, водород, кислород;

Химия

2. При электролизе на инертных электродах водного раствора гидроксида бария в кач??стве продуктов получают: а) водород, кислород; б) барий, кислород, водород; в) гидроксид бария, водород, кислород;

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