2. При электролизе на инертных электродах водного раствора гидроксида бария в кач??стве продуктов получают: а) водород, кислород; б) барий, кислород, водород; в) гидроксид бария, водород, кислород;
Химия
2. При электролизе на инертных электродах водного раствора гидроксида бария в кач??стве продуктов получают: а) водород, кислород; б) барий, кислород, водород; в) гидроксид бария, водород, кислород;
Ответ(ы):
Гость:
Ответ а) на катоде 2H2O + 2e = H2 + 2OH - на аноде 4OH- = O 2 + 2H 2O + 4e в сумме 2H2O = O2 + 2H 2
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