2. Протока , що розділяє Євразію і Північну Америку , носить ім"я : а ) Семена Дежньова б ) Вітуса Беринга в ) Фернана Маггелана ? Дуже прошу , поможіть !
Українська література
2. Протока , що розділяє Євразію і Північну Америку , носить ім"я : а ) Семена Дежньова б ) Вітуса Беринга в ) Фернана Маггелана ? Дуже прошу , поможіть !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ: б ) Вітуса Беринга
Гость:
Протока , що розділяє Євразію і Північну Америку , носить ім"я : б ) Вітуса Беринга
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