2. Протока , що розділяє Євразію і Північну Америку , носить ім"я :  а ) Семена Дежньова  б ) Вітуса Беринга  в ) Фернана Маггелана ?     Дуже прошу , поможіть ! 

Українська література
2. Протока , що розділяє Євразію і Північну Америку , носить ім"я :  а ) Семена Дежньова  б ) Вітуса Беринга  в ) Фернана Маггелана ?     Дуже прошу , поможіть ! 
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ:  б ) Вітуса Беринга 
Гость:
Протока , що розділяє Євразію і Північну Америку , носить ім"я : б ) Вітуса Беринга 
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