2. Протока , що розділяє Євразію і Північну Америку , носить ім"я : а ) Семена Дежньова б ) Вітуса Беринга в ) Фернана Маггелана ? Дуже прошу , поможіть !

Українська література

2. Протока , що розділяє Євразію і Північну Америку , носить ім"я : а ) Семена Дежньова б ) Вітуса Беринга в ) Фернана Маггелана ? Дуже прошу , поможіть !

Автор: Гость