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2 речення з дієприслівником
2 речення з дієприслівником
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Мама була сьогодні на роботі. Тато поїхав в Іспанію.
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