2 слова по омонимам 2 слова по антонимам

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Примеры омонимов в русском языке: Рысь лошади; рысь - хищная кошка. Мир - вселенная; мир - отсутствие войны. Наряд - одежда и наряд - распоряжение. Ласка - животное и ласка - проявление нежности. Такса - собака и такса - тариф. Антонимы: Правда - ложь Добрый - злой