2 трехзначных числа составлены из 6 различных цифр так что 1 цифра 2го числа вдвое б??льше чем последняя цифра первого числа.какова наименьшая сумма таких чисел а.597 б.588 в.546 г.537 д.535
Математика
2 трехзначных числа составлены из 6 различных цифр так что 1 цифра 2го числа вдвое б??льше чем последняя цифра первого числа.какова наименьшая сумма таких чисел а.597 б.588 в.546 г.537 д.535
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие 1: 6 цифр в трехзначном числе не должны повторяться. условие 2: 1 цифра второго числа вдвое больше последней цифры первого числа. 102+435=537 Ответ: г) 537
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