2 трехзначных числа составлены из 6 различных цифр так что 1 цифра 2го числа вдвое б??льше чем последняя цифра первого числа.какова наименьшая сумма таких чисел а.597 б.588 в.546 г.537 д.535

Математика

2 трехзначных числа составлены из 6 различных цифр так что 1 цифра 2го числа вдвое б??льше чем последняя цифра первого числа.какова наименьшая сумма таких чисел а.597 б.588 в.546 г.537 д.535

Автор: Гость