2. Уявіть, що куб із довжиною ребра 20 см розрізали на маленькі кубики з довжиною ребра 1 мм та, поставивши усі ці кубики один на одного, “побудували” башту. Яку висоту матиме така башта? 3. Два зустрічні потяги проходять один...
Математика
2. Уявіть, що куб із довжиною ребра 20 см розрізали на маленькі кубики з довжиною ребра 1 мм та, поставивши усі ці кубики один на одного, “побудували” башту. Яку висоту матиме така башта? 3. Два зустрічні потяги проходять один повз одного зі швидкостями 48 км/год і 60 км/год відповідно. Пасажир першого потяга помітив, що другий потяг пройшов повз його вікно за 10с. Яка довжина другого потяга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20 см=200 мм. Значит мелких кубиков будет 200*200*200=200^3=8000000 шт. Высота башни равна 8000000 мм= 8000 м=8 км. 2) Встречная скорость поездов равна v=48+60=108 км/ч. переведём км/ч в м/с, для этого разделим скорость на 3,6. v=108/3.6=30 м/с. При такой скорости за 10 с "голова" поезда пройдёт расстояние L=10*30=300 м. Это и есть длина второго поезда.
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