2. Уявіть, що куб із довжиною ребра 20 см розрізали на маленькі кубики з довжиною ребра 1 мм та, поставивши усі ці кубики один на одного, “побудували” башту. Яку висоту матиме така башта? 3. Два зустрічні потяги проходять один...

Математика

2. Уявіть, що куб із довжиною ребра 20 см розрізали на маленькі кубики з довжиною ребра 1 мм та, поставивши усі ці кубики один на одного, “побудували” башту. Яку висоту матиме така башта? 3. Два зустрічні потяги проходять один повз одного зі швидкостями 48 км/год і 60 км/год відповідно. Пасажир першого потяга помітив, що другий потяг пройшов повз його вікно за 10с. Яка довжина другого потяга?

Автор: Гость