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2. Укажи части речи. бежит- красный- ползёт- синий- читают-
2. Укажи части речи. бежит- красный- ползёт- синий- читают-
Ответ(ы):
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1-глагол 2-прилагательное 3-глагол 4-прилагательное 5-глагол
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