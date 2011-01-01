2. В которой назван День русского языка, отмечающийся в России с 2011 года (Указ Президента РФ) и который является днём рождения великого поэта: А) 8 октября (день рождения М.И. Цветаевой); Б) 22 октября (день рождения И.А. Б...
Русский язык
2. В которой назван День русского языка, отмечающийся в России с 2011 года (Указ Президента РФ) и который является днём рождения великого поэта: А) 8 октября (день рождения М.И. Цветаевой); Б) 22 октября (день рождения И.А. Бунина); В) 6 июня (день рождения А.С. Пушкина); Г) 28 ноября (день рождения А.А. Блока).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 июня (день рождения А.С. Пушкина)
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