(2 в минус четвертой степени)во второй степени * 2 в десятой степени.
Алгебра
(2 в минус четвертой степени)во второй степени * 2 в десятой степени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2^-4 = (1/2)^4 = 1/16 2)1/16^2 = 1/256 3)2^10 = 1024 4) (1/256) * 1024 = 4 Ответ: 4.
Гость:
основание одинаковые то есть 2 решаем показатели степени (2⁻⁴)²*2¹⁰=2⁻⁸*2¹⁰=2²=4
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