(2 в минус четвертой степени)во второй степени * 2 в десятой степени.

Алгебра
(2 в минус четвертой степени)во второй степени * 2 в десятой степени.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2^-4 = (1/2)^4 = 1/16 2)1/16^2 = 1/256 3)2^10 = 1024 4) (1/256) * 1024  = 4 Ответ: 4.  
Гость:
основание одинаковые то есть 2 решаем показатели степени (2⁻⁴)²*2¹⁰=2⁻⁸*2¹⁰=2²=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
                     Помогите срочно! Завтра Г Кр!!!                                  Решите задачу. В полдень от пристани отошёл теплоход. Через 3...
Ответить
Биология
Почему глухота,возникающая у детей,в итоге приводит к нарушениям речи и даже к немоте?
Ответить
Математика
самолёт пролетел 2400км за 3 часа. В первый день он пролетел 2/6всего пути ,а во второй час -40%всего пути. Какое расстояние пролетел самолёт за тр...
Ответить
Математика
Один из углов параллелограмма на 30 градусов меньше другого.Найдите больший угол параллелограмма(ответ дайте в градусах).
Ответить
Русский язык
давний горячий левый новый белый далёкий правый светлый поздний крепкий.Образуйте от этих слов и запишите наречия с суффиксом а или о используя при...
Ответить