2. Виберіть речення, у якому необхідно поставити (окремі розділові знаки пропущено) тире A) Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрець торкнувся вересневий, і пахне чебрецем і листя де-не-де, кружляючи, лягає під дерева Б) В...

Українська мова
2. Виберіть речення, у якому необхідно поставити (окремі розділові знаки пропущено) тире A) Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрець торкнувся вересневий, і пахне чебрецем і листя де-не-де, кружляючи, лягає під дерева Б) Виходиш із лісу в голову тобі цілять сонячні стріли, спека оповиває твоє тіло, в’ялить думки, і ти стаєш її безвольним бранцем B) Хто визволяється сам той буде вільний, хто визволить кого в неволю візьме (Леся Українка). Г) Ні, я б не став тебе вогнем палити, з тобою б розквитався без жалю я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю (В. Симоненко).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Б) Виходиш із лісу - в голову тобі цілять сонячні стріли, спека оповиває твоє тіло, в’ялить думки, і ти стаєш її безвольним бранцем 
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