2. Восстание Спартака произошло в 74 году до нашей эры. 2.1. Какой год был следующим за 74 годом до нашей эры? Какой был предыдущим? 2.2. Сколько лет назад произошло это событие? 2.3.Сколько веков назад? 2.4. В каком веке э...

История

2. Восстание Спартака произошло в 74 году до нашей эры. 2.1. Какой год был следующим за 74 годом до нашей эры? Какой был предыдущим? 2.2. Сколько лет назад произошло это событие? 2.3.Сколько веков назад? 2.4. В каком веке это произошло? 2.5. Сколько лет прошло от начала восстания до начала нашей эры?

Автор: Гость