2. Восстание Спартака произошло в 74 году до нашей эры. 2.1. Какой год был следующим за 74 годом до нашей эры? Какой был предыдущим? 2.2. Сколько лет назад произошло это событие? 2.3.Сколько веков назад? 2.4. В каком веке э...
История
2. Восстание Спартака произошло в 74 году до нашей эры. 2.1. Какой год был следующим за 74 годом до нашей эры? Какой был предыдущим? 2.2. Сколько лет назад произошло это событие? 2.3.Сколько веков назад? 2.4. В каком веке это произошло? 2.5. Сколько лет прошло от начала восстания до начала нашей эры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Следующий год 73 предыдущий год 75 2090 лет назад 21 век назад это произошло в 1 веке до н.э. прошло 74 года
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