2. Вписать в "окошко" пропущенные числа, чтобы записи были верными: 4*2+......=5*2-....... 8*....."знак меньше"7*8-6 4*5-......"знак больше" 4*4 ....../6+39=48 .....-12/2=30 72/9*.....=24

Математика
2. Вписать в "окошко" пропущенные числа, чтобы записи были верными: 4*2+......=5*2-....... 8*....."знак меньше"7*8-6 4*5-......"знак больше" 4*4 ....../6+39=48 .....-12/2=30 72/9*.....=24
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*2+1=5*2-1 первый пример как то так
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