2. Вписать в "окошко" пропущенные числа, чтобы записи были верными: 4*2+......=5*2-....... 8*....."знак меньше"7*8-6 4*5-......"знак больше" 4*4 ....../6+39=48 .....-12/2=30 72/9*.....=24

Математика

2. Вписать в "окошко" пропущенные числа, чтобы записи были верными: 4*2+......=5*2-....... 8*....."знак меньше"7*8-6 4*5-......"знак больше" 4*4 ....../6+39=48 .....-12/2=30 72/9*.....=24

Автор: Гость