2. Write sentences with the correct form of There is or There are: Musems v; old castle x; many parks v; shops v
Английский язык
2. Write sentences with the correct form of There is or There are: Musems v; old castle x; many parks v; shops v
Ответ(ы):
Гость:
И что нам с эти делать?
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