(-20)-(+37) (-3,4)-(-1,8) (-1,2)-(+4,9) (+14)-(+17) (-9,7)-(+3,8) (-7,3)-(5,8) (-35)-(-60) (+6,6)-(-4,9) (+3,1)-(-8,5) и вот с этим п??могите пожалуйста 15-(-9) 19-45 -12,4-(-18,7) -451-49 -2,5-(-2,8) -5,6-4,7 56-(-49) 786...

Математика
(-20)-(+37) (-3,4)-(-1,8) (-1,2)-(+4,9) (+14)-(+17) (-9,7)-(+3,8) (-7,3)-(5,8) (-35)-(-60) (+6,6)-(-4,9) (+3,1)-(-8,5) и вот с этим п??могите пожалуйста 15-(-9) 19-45 -12,4-(-18,7) -451-49 -2,5-(-2,8) -5,6-4,7 56-(-49) 786-811 59-(-47) 5,68-9,12 -15,6-(-20,4) -2,65-1,35 Заранее спасибо большое
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Ответ(ы) на вопрос:
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-20-37=-57 -3,4+1,8=-1,6 -1,2-4,9=-6,1 14-17=-3 -9,7-3,8=-13,5 -7,3-5,8=-13,1 -35+60=25 6,6+4,9=11,5 3,1+8,5=11,6 15+9=24 19-45=-26 -12,4+18,7=6,3 -451-49=-500 -2,5+2,8=0,3 -5,6-4,7=-10,3 56+49=105 786-811=-25 59+47=106 5,68-9,12=-3,44 -15,6+20,4=4,8 -2,65-1,35=-4
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