(-20)-(+37) (-3,4)-(-1,8) (-1,2)-(+4,9) (+14)-(+17) (-9,7)-(+3,8) (-7,3)-(5,8) (-35)-(-60) (+6,6)-(-4,9) (+3,1)-(-8,5) и вот с этим п??могите пожалуйста 15-(-9) 19-45 -12,4-(-18,7) -451-49 -2,5-(-2,8) -5,6-4,7 56-(-49) 786...

Математика

(-20)-(+37) (-3,4)-(-1,8) (-1,2)-(+4,9) (+14)-(+17) (-9,7)-(+3,8) (-7,3)-(5,8) (-35)-(-60) (+6,6)-(-4,9) (+3,1)-(-8,5) и вот с этим п??могите пожалуйста 15-(-9) 19-45 -12,4-(-18,7) -451-49 -2,5-(-2,8) -5,6-4,7 56-(-49) 786-811 59-(-47) 5,68-9,12 -15,6-(-20,4) -2,65-1,35 Заранее спасибо большое

Автор: Гость