(-20)-(+37) (-3,4)-(-1,8) (-1,2)-(+4,9) (+14)-(+17) (-9,7)-(+3,8) (-7,3)-(5,8) (-35)-(-60) (+6,6)-(-4,9) (+3,1)-(-8,5) и вот с этим п??могите пожалуйста 15-(-9) 19-45 -12,4-(-18,7) -451-49 -2,5-(-2,8) -5,6-4,7 56-(-49) 786...
Математика
(-20)-(+37) (-3,4)-(-1,8) (-1,2)-(+4,9) (+14)-(+17) (-9,7)-(+3,8) (-7,3)-(5,8) (-35)-(-60) (+6,6)-(-4,9) (+3,1)-(-8,5) и вот с этим п??могите пожалуйста 15-(-9) 19-45 -12,4-(-18,7) -451-49 -2,5-(-2,8) -5,6-4,7 56-(-49) 786-811 59-(-47) 5,68-9,12 -15,6-(-20,4) -2,65-1,35 Заранее спасибо большое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-20-37=-57 -3,4+1,8=-1,6 -1,2-4,9=-6,1 14-17=-3 -9,7-3,8=-13,5 -7,3-5,8=-13,1 -35+60=25 6,6+4,9=11,5 3,1+8,5=11,6 15+9=24 19-45=-26 -12,4+18,7=6,3 -451-49=-500 -2,5+2,8=0,3 -5,6-4,7=-10,3 56+49=105 786-811=-25 59+47=106 5,68-9,12=-3,44 -15,6+20,4=4,8 -2,65-1,35=-4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Какие проблемы можно написать 1)Все знают, что часовая стрелка на циферблате движется, но увидеть, как она движется, нельзя. 2)То же происходит и с...
Обществознание