20 Б!! 2 5/13 - 28/104 * 8/14 .

20 Б!! 2 5/13 - 28/104 * 8/14 .

Ответ(ы):

Ответил Гость:
0,5 я так думаю потому что мы не давно изучали такие вопросы
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