20 БАЛЛОВ ЗА МАЛЕНЬКУЮ ЗАДАЧУ!!! Какие существуют условия смещения химического ра??новесия в сторону прямой реакции?

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Для решения задач такого типа необходимо пользоваться принципом Ле Шателье. На смещение химического равновесия в сторону прямой реакции влияют температура (повышение температуры для экзотермической реакции, понижение - для эндотермической), давление (повышение давления - для реакций с уменьшением объема продуктов реакции и уменьшение давления - для реакций с увеличением объема продуктов реакции, концентрация - увеличение концентрации реагентов и снижение концентрации продуктов реакции.