20 бессоюзных предложений из герой нашего времени

1. К которой избе не подъедем - занята. (1страница) 2. Я вошел в хату : две лавки и стол да огромный сундук возле печи составляли всю его мебель. (2стр. ) 3. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина - молчат; стучу - молчат ...что это? (2стр. ) 4. Оглядываюсь - никого нет кругом; прислушиваюсь снова - звуки как будто падают с неба. 5. Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого ; я ему, однако ж, не сказал причины. (5стр.) 6. Я был скромен - меня обвиняли в лукавстве; я стал скрытен. 7. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, - другие дети веселы и болтливы: я чувствовал себя выше их, - меня ставили ниже. 8. Я сделался завистлив. 9. Я был готов любить весь мир, - меня никто не понял; и я выучился ненавидеть. 10. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерли. 11. Я говорил правду - мне не верили; я начал обманывать.. 12. я добрый сегодня!!!!:) 13. Я подошёл к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма. 14. По обеим сторонам дороги торчали голые, чёрные камни; кое-где из-под снега выглядывали кустарники.. 15. Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к её двери. 16. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походные стаканчика, налил и поставил один перед ним.. 17. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удаётся.. 18. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. 19. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил.