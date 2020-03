20 предложений на тему апрееделённый артикль с переводом пожалуйста

1. the only question i have is how is this girl? у меня есть один только вопрос- кто эта девушка? 2. The sun is so warm today. Солнце сегодня такое теплое 3. The most beautiful woman is my mom. самая красивая женщина- это моя мама. 4. To tell the truth my breakfast was disgisting. сказать по правде завтрак был отвратителен. 5. Go to the room and put this apple on the table please. или в комнату и положи яблоко на стол. 6. Can you open the window? Ты не мог бы открыть окно? 7. Did you hear the phone? Ты слышал телефон? 8. The second boyfriend is better than my ex. Второй парень лучше моего предыдущего. 9. I have a great bag in the back у меня классный рюкзак за спиной 10. The house a live is near here. Дом, где я живу- рядом пока лови 10. еще 10 напишу попозже