20 вопросов на тему жизнь в морях и океанах  

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Вопросы: Какие животные образуют сообщество поверхности воды? Какие животные образуют сообщество толщи воды? Какие животные образуют донное сообщество? Почему на больших глубинах не растут растения? У кого в море самые зоркие глаза? Из чего у кита «шуба» сшита? Как можно увидеть планктон? Наиболее богатое видами водное сообщество? Как удерживается в толще воды, и передвигаться в ней? Какие приспособления для жизни в воде имеют активно плавающие животные? У каких рыб из воды выступают косые, зловещие плавники? . Как передвигаться по дну и защищаться от врагов? Как приспособились к обитанию на дне скаты, камбалы, удильщики? А вот какие проблемы решает сообщество глубоководные организмы? Как ориентироваться в темноте?Как приманивают добычу, спасаются от врагов глубоководные рыбы? Какие животные в морях и океанах обитают на поверхности воды, в толще, ближе ко дну? Для жизни должны быть определенные условия. Какие? (свет, пища, кислород) Зависит ли пол рыбы от температуры воды? 19. Какая вода в морях и океанах? 20. Какие рыбы кормятся именно у поверхности океана?