200z+40(2z+80)=0 помогите

200z+40(2z+80)=0 помогите

Ответ(ы):

Ответил Гость:
200z+40(2z+80)=0 200z+80z+3200=0 280z=-3200 z=-3200/280 z=-11,429
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