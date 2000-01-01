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20*100см* 20м; 3м 0дм 7см*370см сравни
20*100см* 20м; 3м 0дм 7см*370см сравни
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2000см = 20м 307см меньше 370 см
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