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202*(12*(341+2267)-30202)
202*(12*(341+2267)-30202)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
202* (12*2608)-30202=202*(31296-30202)=202*1094=220988
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