2(0.6x-3)-3(-0.1x+3)=0 решите с объяснением
Математика
2(0.6x-3)-3(-0.1x+3)=0 решите с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=1,2х-6+0,3х-9=0 - в этой строчке мы перемножали многочлены 1,5х-17 - привели подобные слагаемые
Гость:
2(0.6x-3)-3(-0.1x+3)=0 раскрываем скобки: в первой скобке умножаемвсе на 2, в второй на 3. так как перед 2ой скобкой стоит минус, при раскрытии мы меняем хнаки на противоположные: 1,2x-6+0,3x-9=0 неизветсые (все с иксом) оставляем в левой части, остальное - переносим вправо, через равно, меняя знак (по правилу) 1,2х+0,3х = 6+9 1,5х = 15 х = 10
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