21 49 35 14 каким будет следующее число в этой последовательности

Эти числа это перепуганная последовательность 63 56 49 42 35 28 21 14 7 0 последовательность с шагом в 7 сначала прибавляется 28 потом вычитается 14 потом вычитается 21 надо вспомнить таблицу умножения на 7. 28=7*4 21=7*3 14=7*2 4,3,2 этоже закономерность значит следующие 7*1=7 но вот вопрос прибавлять 7 к 7 или вычитать если прибавим то будет 14 14 както не вяжется по этому следующим должно быть число 0.