21. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение окислительно- восстановительной реакции: KNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 KNO3 + Cr2(SO4)3 +K2SO4 +H2O Укажите окислит ель и восстановитель.

Что же вы в С1-то лезете, не умея баланс в ОВР писать. N (+3) ... -2е ... N (+5) | 6 общий | 3 2Сr (+6) ... +6е ... 2Cr (+3) | 6 общий | 1 3KNO2 + K2Cr2O7 + 4H2SO4 3KNO3 + Cr2(SO4)3 +K2SO4 +4H2O KNO2 восстановитель за счёт N (+3) K2Cr2O7 окислитель за счёт Cr (+6)