21 вопрос (1) В нашей стране обитает много видов цапель. (2) Серые цапли, например, кр??пнее белых, но не так красивы. (3) Их можно часто видеть на болотах и озерах. (4) Цапля стоит неподвижно, втянув шею в плечи, или медленно...

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21 вопрос (1) В нашей стране обитает много видов цапель. (2) Серые цапли, например, кр??пнее белых, но не так красивы. (3) Их можно часто видеть на болотах и озерах. (4) Цапля стоит неподвижно, втянув шею в плечи, или медленно расхаживает у берега, бесшумно поднимая и опуская свои длиные тонкие ноги. (5) Такие ноги у всех птиц, охотящихся на болоте или в воде: у журавля, аиста, фламинго. Запишите номер предложения (арабской цифрой), в котором есть составное именное сказуемое. 22 Выпишите из предложения №1 (см. вопрос №21) словосочетание с видом связи согласование. Ответ запишите без пробелов, запятых и других символов между словами, оставляя такую же форму слова, как в предложении. 23 Выпишите из предложения №4 (см. вопрос №21) слово, в котором допущена орфографическая ошибка (слово запишите в исправленном виде). 24 Из текста вопроса №21 запишите номер предложения, осложненного обособленным определением. 25 Выпишите из текста вопроса №21 вводное слово.

Автор: Гость