2:1/4. 2+1/4, -2-1/4, 5*2/5, 5:2/5, -5-2/5, 5-7.1/8, -1/10+10, 3/7-4/7 решите под*

2:1/4. 2+1/4, -2-1/4, 5*2/5, 5:2/5, -5-2/5, 5-7.1/8, -1/10+10, 3/7-4/7 решите под*

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8 2,25 -2,25 2 12,5 -5,4 4.1125? 9,9 -1/7
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