215*(368-274)*(78+8664/76) решение по действиям

215*(368-274)*(78+8664/76) решение по действиям

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)368-274=94 2)8664:76=114 3)78+114=192 4)215*94=20210 5)20210*192=3880320
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