219 Изложение. Прочитайте фрагмент легенды о Ларре из рассказа М.Горького "Старуха Изергиль". Перескажите его подробно, употребив по возможности сложн ые предложения с различными видами связи. Составе схемы этих предл...
219 Изложение. Прочитайте фрагмент легенды о Ларре из рассказа М.Горького "Старуха Изергиль". Перескажите его подробно, употребив по возможности сложн ые предложения с различными видами связи. Составе схемы этих предложений.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
м,г,с,и,п,е,п,у,п,в,с,п,п,с,с,р,в,с,с,с,э,п.