2.1x-3.5=1.4x решите пожалуста

2.1x-3.5=1.4x решите пожалуста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
вот. правильный ответ 5, но никак на 2. 3, не знаю что вам говорили)
Похожие вопросы