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2.1x-3.5=1.4x решите пожалуста
2.1x-3.5=1.4x решите пожалуста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
вот. правильный ответ 5, но никак на 2. 3, не знаю что вам говорили)
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