2:2 а сколько будит стоет
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2:2 а сколько будит стоет
Ответ(ы):
Гость:
2:2=1 мне кажется что стоет он также
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