2(3-y)+3(2-y)lt;40 Решить неравенство Помогите решить пожалуйста

2(3-y)+3(2-y)lt;40 Решить неравенство Помогите решить пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
6 - 2у +6 - 3у &lt; 40 12 - 5у &lt;40 -5у &lt; 28 у &gt; 5 3/5
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